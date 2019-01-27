Деликатес без риска для жизни: китайские учёные смогли создать вкус рыбы фугу

Учёные из Китая смогли синтезировать вкус рыбы фугу. Её мясо считается деликатесом не только из-за своих вкусовых качеств, но и из-за особой процедуры приготовления, которая доступна некаждому.

Приготовить рыбу фугу сможет не любой повар. Этот деликатес, несмотря на свой нежный вкус, таит опасность для жизни из-за высокого количества яда тетродоксина.

Учёным из Китая пришла в голову идея синтезировать вкус рыбы фугу, чтобы попробовать её без риска для жизни смог любой гурман. Они смогли выяснить, что больше всего на вкус влияют определённые аминокислоты, нуклеотиды, неорганические ионы калия, натрия, хлора и фосфорной кислоты. Всего специалисты насчитали порядка 28 составных частей, передаёт Мир24.