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Учёный считает, что эксперименты с изменением ДНК уже не остановить

22 января 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Учёный считает, что эксперименты с изменением ДНК уже не остановить
фото: pixabay.com

Доктор биологических наук Сергей Киселев прокомментировал ситуацию в Китае, где учёный проводил эксперименты по созданию генетически модифицированных детей.

Профессор, доктор биологических наук, научный руководитель отдела эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев высказал своё мнение насчёт экспериментов с человеческим ДНК, сообщает РИА Новости. Он считает, что китайский учёный, впервые решившийся на такой шаг, должен был обладать большим мужеством. Киселев уверен, что рано или поздно отчаянный поступок китайца оценят по достоинству. Также профессор признаёт, что теперь подобные технологии прочно войдут в нашу жизнь, поскольку запретить их уже не удастся.

"Он немножко опередил своих восточных коллег, потому что в конце сентября 2018 года японское правительство официально разрешило геномное редактирование эмбриона человека. Кто-то должен был сделать это первым. Запретить это не получится, потому что эта технология выпущена, как джинн из бутылки, остается только смотреть за судьбой этих близнецов", - рассуждает Киселев.

Ранее Аргументы недели писали о рождении генетически модифицированных детей.

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