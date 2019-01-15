Какая разновидность рака может быть заразной и почему, рассказали учёные

Австралийским учёным удалось выяснить, как лицевая опухоль тасманийского дьявола может заражать других животных. Исследователи долгое время искали разгадку.

Учёные из австралийского Исследовательского центра молекулярной медицины и Венского ветеринарного университета смогли определить, почему злокачественная лицевая опухоль тасманийских дьяволов может заражать других этого вида животных. Заболевание передаётся через укус и практически во всех случаях приводит к смерти.

Исследователи установили, что на поверхности раковых клеток находятся особые рецепторы, которые обладают повышенной активностью. Они запускают сигнальный каскад внутри клеток, который приводит к активации белков, отвечающих за регулирование работы определенных генов. В итоге происходит снижение количества молекул, по которым иммунная система распознает вредоносные клетки, передаёт Lenta.Ru.

Учёные надеются, что их исследования помогут спасти тасманийских дьяволов от вымирания.