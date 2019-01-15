//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Наука 13+

Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы

15 января 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы
фото: pixabay.com

На Луне выросло первое растение. Им стал хлопок, который китайская станция «Чанъэ-4» доставила на спутник Земли в виде семян. Семечко дало росток в герметичном контейнере на поверхности Луны.

Попытки вырастить растения на поверхности Луны проводятся в рамках биологического эксперимента с говорящим названием Lunar Micro Ecosystem. В контейнер, кроме хлопка, также поместили семена рапса, картофеля и резуховидки Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Контейнер находится внутри посадочной платформы и устроен так, чтобы в него проникал свет. Эксперимент направлен на получение замкнутой биосферы в условиях спутника Земли, передаёт N+1.

Станция «Чанъэ-4» находится на поверхности Луны с 3 января 2019 года. Она стала первым аппаратом, которому удалось совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Родственники требуют у таблоида миллион рублей за "оживление" Жанны Фриске

Родственники требуют у таблоида миллион рублей за "оживление" Жанны Фриске

Вокруг имени певицы Жанны Фриске не утихают скандалы, а выдумки и домыслы о смерти певицы множатся как грибы после дождя. Сестра артистки собирается подавать в суд на издание, сообщавшее о воскрешении Жанны.

//Общество

Губернатора Челябинской области вызвали к Путину после взрыва в Магнитогорске

Губернатора Челябинской области вызвали к Путину после взрыва в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области вызван 16 января на встречу президента РФ Владимира Путина с членами правительства для обсуждения причин взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах Ростовской области.

//В мире

Экс-депутат Рады назвал детали плана США по развалу России с помощью Порошенко

Экс-депутат Рады назвал детали плана США по развалу России с помощью Порошенко

Власти Соединенных Штатов, вероятнее всего, решили поставить на выборах украинского президента на Петра Порошенко. Такое заявление в беседе со СМИ сделал Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//В мире

В армии непризнанной ДНР рассказали о помощи Запада ВСУ в войне против Донбасса

В армии непризнанной ДНР рассказали о помощи Запада ВСУ в войне против Донбасса

В армии непризнанной ДНР рассказали о помощи Запада Вооруженным силам Украины, воюющим против Донбасса. По данному вопросу высказался Владислав «Шиба», заместитель командира батальона бригады «Восток».

//В мире

Военкор нашла «простое» для России средство завершения конфликта ВСУ и Донбасса

Военкор нашла «простое» для России средство завершения конфликта ВСУ и Донбасса

Перспективы прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины для Российской Федерации «довольно просты и вполне осуществимы». Такое мнение высказала военный корреспондент Марина Ахмедова.

//Новости МирТесен



//Наука

Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы

Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы

На Луне выросло первое растение. Им стал хлопок, который китайская станция «Чанъэ-4» доставила на спутник Земли в виде семян. Семечко дало росток в герметичном контейнере на поверхности Луны.

//Шоу-бизнес

Учителя в Набережных Челнах не пустили мальчика в школьную столовую

Учителя в Набережных Челнах не пустили мальчика в школьную столовую

Учителя в Набережных Челнах не пустили мальчика в школьную столовую и накричали на него. Когда ребенок попытался прорваться в помещение, один из дежурных педагогов начала отталкивать его от двери.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Ранетки" может полностью ослепнуть

Звезда сериала "Ранетки" может полностью ослепнуть

Звезда молодежного сериала "Ранетки" Женя Огурцова может полностью ослепнуть. Согласно последней информации, выяснилось, что артистка страдает от генной мутации, которая приводит к атрофии сетчатки.

//Шоу-бизнес

На актера Александра Головина подали в суд

На актера Александра Головина подали в суд

Сегодня стало известно, что на известного актера, звезду сериала "Кадетство" Александра Головина подали в суд. Ранее сообщалось, что у артиста есть внебрачная дочь, которую он категорически не признает.

//Шоу-бизнес

Певицу Ханну во время отпуска укусила акула

Певицу Ханну во время отпуска укусила акула

Российская певица Ханна рассказала поклонникам, что её укусила акула. Девушка отдыхала на Багамах, когда одна из рифовых акул укусила звезду за палец, перепутав его с моллюском.

//В мире

"Киевская область": Гордон высказал опасения о результатах выборов на Украине

"Киевская область": Гордон высказал опасения о результатах выборов на Украине

Дмитрий Гордон высказал мнение, что судьба Украины зависит от предстоящих выборов президента страны. Он не исключает возможности, что страна попросту может прекратить своё существование.

//Новости партнеров

//Общество

Какую помощь могут ждать пострадавшие от взрыва газа - комментарии юристов

Какую помощь могут ждать пострадавшие от взрыва газа - комментарии юристов

Жители домов, которые пострадали от взрыва газа, могут рассчитывать на помощь государства. Сюда, в зависимости от конкретной ситуации, может входить как денежная компенсация, так и предоставление нового жилья.

//Здоровье

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

Перечислены четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад была выложена в отечественной блогосфере.

//Общество

В чём превосходство российских самолётов над боингами и эрбасами?

В чём превосходство российских самолётов над боингами и эрбасами?

Прочностные характеристики самолётов российской гражданской авиации, привыкших приземляться и взлетать не на самых комфортных аэродромах - главное отличие от боингов и эрбасов.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева начала задыхаться в студии во время съемок

Алла Пугачева начала задыхаться в студии во время съемок

Зрители уже привыкли, что Алла Пугачева редко дает интервью и не снимается даже в традиционных новогодних шоу. На днях Примадонна согласилась приехать в Останкино и сильно пожалела об этом.

//Общество

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту сожжения флага России

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту сожжения флага России

В Саранске две девушки сняли на видео сожжение российского флага, а затем выложили в сеть. Скандальный ролик вызвал резонанс среди общественности, и на жительниц Мордовии обратили внимание полицейские.

//Общество

Под Севастополем в результате обвала на дорогу упал обломок скалы весом 7 тонн

Под Севастополем в результате обвала на дорогу упал обломок скалы весом 7 тонн

Накануне на участке автомобильной дороги Бахчисарай – Севастополь, в районе села Фруктового, произошел горный обвал. В результате на проезжую часть был вынесен большой обломок скалы весом около 7 тонн

//Шоу-бизнес

Поклонники посоветовали невероятно худой Полине Гагариной "больше кушать"

Поклонники посоветовали невероятно худой Полине Гагариной "больше кушать"

Известная российская певица Полина Гагарина поразила поклонников новой фотографией в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает с семьей на Мальдивах и часто публикует снимки с пляжа.

//Политика

Эрдоган назвал максимально вероятную дату встречи с Путиным

Эрдоган назвал максимально вероятную дату встречи с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня днем назвал максимально вероятную дату встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры политиков должны состояться на территории России.

//Новости СМИ2

//Экономика

Медведев предсказывает нарастание отказа от доллара по всей планете

Медведев предсказывает нарастание отказа от доллара по всей планете

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал во вторник, 15 января, важное заявление. По словам главы правительства РФ, в будущем во всем мире будет лишь нарастать отказ от использования доллара.

//Общество

Ольга Васильева высказалась о возможности перехода к добровольной сдаче ЕГЭ

Ольга Васильева высказалась о возможности перехода к добровольной сдаче ЕГЭ

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева днем во вторник, 15 января, высказалась о возможности перехода к системе добровольной сдачи в стране Единого государственного экзамена.

//live

«Сэкономить на наших несчастных людях, которых и так кормят ядохимикатами!»

«Сэкономить на наших несчастных людях, которых и так кормят ядохимикатами!»

Из Госдумы обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой установить четкую градацию расфасованных товаров. О том, стоит ли класть все яйца в одну корзину, предназначенную для девяти штук, размышляет Герман СТЕРЛИГОВ...

//В мире

Настя Рыбка и Алекс Лесли приговорены к условному сроку судом Таиланда

Настя Рыбка и Алекс Лесли приговорены к условному сроку судом Таиланда

Во вторник, 15 января, стало известно, что скандально известные Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.

//В мире

Американский журналист объяснил, почему США опасаются российских ракет "Калибр"

Американский журналист объяснил, почему США опасаются российских ракет "Калибр"

Американский журналист объяснил, почему военные США опасаются российских крылатых ракет "Калибр". Согласно последней информации, это объясняется уникальными качествами вышеуказанных снарядов.

//Происшествия

Взрыв газа произошел в Брянской области, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в Брянской области, есть пострадавшие

В частном доме, расположенном в Брянской области, произошел взрыв газа. Согласно последней информации сотрудников МЧС, в результате случившегося пострадали три человека – члены одной семьи.

//Происшествия

В Подмосковье мужчина пострадал от взрыва гранаты времен ВОВ

В Подмосковье мужчина пострадал от взрыва гранаты времен ВОВ

В Талдомском районе Подмосковья мужчина подорвался на гранате времен Великой Отечественной войны. Информацию во вторник, 15 января, предоставили сотрудники пресс-службы областного главка МВД.

//Общество

«Суперджет» создали, чтобы убить российское авиастроение

«Суперджет» создали, чтобы убить российское авиастроение

Разработка российского ближнемагистрального пассажирского самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ), оказывается, проводилась в рамках иностранной стратегии по уничтожению российской авиационной отрасли.

//Общество

Шойгу: около 1 трлн рублей будет потрачено в 2019 году на перевооружение ВС РФ

Шойгу: около 1 трлн рублей будет потрачено в 2019 году на перевооружение ВС РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник заявил, что в 2019 году планируется потратить около 1 триллиона рублей на приобретение новейшей техники и оружия для Вооруженных сил страны.

//Происшествия

На Ферганской улице в Москве образовался гигантский провал грунта

На Ферганской улице в Москве образовался гигантский провал грунта

Утром во вторник, 15 января, на улице в московском районе Выхино-Жулебино образовался гигантский провал грунта. Согласно последней информации, происшествие случилось сегодня на Ферганской улице.

//В мире

Обнародован прогноз о полном уничтожении флота США в возможной войне с Россией

Обнародован прогноз о полном уничтожении флота США в возможной войне с Россией

Флот США ждет полное уничтожение в случае войны с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз, сделанный отечественным экспертом Алексеем Леонковым, некоторое время назад появился в блогосфере.

//Общество

Голикова: количество бедных граждан России снизилось

Голикова: количество бедных граждан России снизилось

Вице–премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума сделала важное заявление. По словам политика, количество жителей страны, живущих за чертой бедности, снизилось.

//Общество

Сергей Аксенов порекомендовал уволиться представителям власти Феодосии

Сергей Аксенов порекомендовал уволиться представителям власти Феодосии

Глава администрации Феодосии Сергей ФОМИЧ и председатель городского совета Владимир ТИТАРЕНКО написали заявления об увольнении.

//В мире

Из бельгийской церкви похитили картину кисти Микеланджело

Из бельгийской церкви похитили картину кисти Микеланджело

Из церкви, расположенной в северо-западной части Бельгии, 11 января похитили картину, которая, как предполагается, принадлежит кисти великого итальянского художника Микеланджело Буонарроти.

//В мире

В ополчении ДНР озвучили цель сражающихся с армией Украины защитников Донбасса

В ополчении ДНР озвучили цель сражающихся с армией Украины защитников Донбасса

Заместитель командира батальона бригады «Восток» ополчения ДНР Владислав «Шиба» назвал цель воюющих с Украиной ополченцев Донбасса. Соответствующее заявление «Шиба» сделал в интервью журналисту Юрию Котенку.

//В мире

СМИ: Трамп может вновь вернуться к мысли о выходе из НАТО

СМИ: Трамп может вновь вернуться к мысли о выходе из НАТО

Сегодня появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может в будущем вернуться к мысли о выходе из Североатлантического альянса. Об этом сообщили источники в администрации главы Штатов.

//Происшествия

Сбой произошел на Филевской линии московского метро

Сбой произошел на Филевской линии московского метро

Утром во вторник, 15 января, на Филевской линии московского метро произошел сбой. Согласно последней информации, в настоящий момент поезда не ходят между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская".

//Происшествия

Увеличилось количество госпитализированных граждан после взрыва в Шахтах

Увеличилось количество госпитализированных граждан после взрыва в Шахтах

Утром во вторник, 15 января, стало известно, что количество госпитализированных после взрыва в Шахтах граждан увеличилось. Согласно последним данным, в больницу были доставлены еще два человека.

//Общество

Плющенко возмущен, что журналисты ворвались к нему в палату после операции

Плющенко возмущен, что журналисты ворвались к нему в палату после операции

Легендарный фигурист Евгений Плющенко возмущен поведением журналистов, обманувших медиков и больничную охрану и ворвавшихся к нему в палату, где он спал после операции на позвоночнике.

//Общество

Зачем Леший из Сибири продаёт боевую машину пехоты?

Зачем Леший из Сибири продаёт боевую машину пехоты?

На интернет-аукционах Красноярска появилось объявление о продаже боевой разведывательно-дозорной машины БРДМ-1 за вполне приемлемую цену. Местные автолюбители с интересом обсуждают возможность такой необычной покупки.

//Происшествия

Крыша школы обрушилась в Саратовской области под тяжестью снега

Крыша школы обрушилась в Саратовской области под тяжестью снега

Крыша школы обрушилась в Саратовской области под тяжестью снега. Представитель экстренных служб региона во вторник заявил, что в результате случившегося в учебном заведении никто не пострадал.

//Общество

Эксперты назвали российский город, самый комфортный для жизни

Эксперты назвали российский город, самый комфортный для жизни

Нижний Новгород признан самым комфортным для жизни среди российских городов по версии сервиса Numbeo. Всего в рейтинге городов, удобных для жизни, 226 городов из разных стран мира.

//В мире

Эксперт оценил заявление Тимошенко о том, что Порошенко не победит на выборах

Эксперт оценил заявление Тимошенко о том, что Порошенко не победит на выборах

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко оценил заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что Петр Порошенко не победит на грядущих выборах президента.

//Шоу-бизнес

Супруга Михаила Боярского объяснила, почему не развелась с мужем

Супруга Михаила Боярского объяснила, почему не развелась с мужем

Супруга известного актера Михаила Боярского Лариса Луппиан объяснила, почему не развелась с мужем. Оказалось, что в их семье было множество конфликтов и размолвок из-за взрывных характеров обоих.

//Общество

Налог на выезд из России предложили ввести предприниматели

Налог на выезд из России предложили ввести предприниматели

Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы как для иностранцев, так и для россиян. Сейчас "особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма".

//Происшествия

Жилой дом, частично обрушившийся в Шахтах после взрыва, подлежит восстановлению

Жилой дом, частично обрушившийся в Шахтах после взрыва, подлежит восстановлению

Сегодня стало известно, что жилой девятиэтажный дом, частично обрушившийся в минувший понедельник, 14 января, после взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, подлежит восстановлению.

//В мире

Появились подробности сценария новой антироссийской провокации Украины на Азове

Появились подробности сценария новой антироссийской провокации Украины на Азове

На Украине назвали подробности сценария нового прорыва в Азовское море через Керченский пролив. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался генерал-лейтенант Василий Богдан.

//В мире

Захарова высказалась о письме посла США в Германии по "Северному потоку-2"

Захарова высказалась о письме посла США в Германии по "Северному потоку-2"

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу письма посла США в Германии Ричарда Греннела в адрес немецких компаний, связанных с реализацией проекта "Северный поток — 2".

//Происшествия

Житель Петербурга насильно удерживал в квартире врача, требуя вылечить мать

Житель Петербурга насильно удерживал в квартире врача, требуя вылечить мать

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина удерживал в квартире врача, требуя, чтобы тот вылечил его пожилую мать. Информацию предоставили в ГУ МВД России по северной столице и Ленобласти.

//Общество

Экс-Япония

Экс-Япония

Всем понятно, что для быстрого решения какой-либо задачи надо точно обозначить задачу и принять однозначную, правильную терминологию. То есть, называть вещи своими именами. Сегодня на всех уровнях обсуждается вопрос передачи или не передачи части Курильских островов Японии.

//В мире

Иранский спутник не смог достигнуть орбиты

Иранский спутник не смог достигнуть орбиты

Во вторник, 15 января, стало известно, что иранский спутник Payam не смог достигнуть расчетной орбиты. Об этом ранее сегодня сообщили в Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны.

//Общество

Надо лечить не конкретную болезнь, а ее причину

Надо лечить не конкретную болезнь, а ее причину

В последние годы тибетская медицина становится всё более и более популярной. И многие люди, в том числе и мои знакомые, всё чаще и чаще прибегают к её услугам. Автор этих строк, дабы не слушать мнения со стороны сам прошел небольшой курс лечение в известной клинике тибетской медицины «Наран»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры