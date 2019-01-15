Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы

На Луне выросло первое растение. Им стал хлопок, который китайская станция «Чанъэ-4» доставила на спутник Земли в виде семян. Семечко дало росток в герметичном контейнере на поверхности Луны.

Попытки вырастить растения на поверхности Луны проводятся в рамках биологического эксперимента с говорящим названием Lunar Micro Ecosystem. В контейнер, кроме хлопка, также поместили семена рапса, картофеля и резуховидки Таля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи. Контейнер находится внутри посадочной платформы и устроен так, чтобы в него проникал свет. Эксперимент направлен на получение замкнутой биосферы в условиях спутника Земли, передаёт N+1.

Станция «Чанъэ-4» находится на поверхности Луны с 3 января 2019 года. Она стала первым аппаратом, которому удалось совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны.