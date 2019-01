Опубликована видеозапись посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление обнародовало подробную видеозапись посадки спускаемого модуля "Чанъэ-4" и выгрузки лунохода "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") на обратной стороне Луны. Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский зонд

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" состоит из трех этапов: облет спутника, посадка на Луну и возвращение образцов с ее поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно реализованы.

Напомним, в мае 2018 года начался этап запуска аппарата на обратную сторону Луны. Китай запустил спутник связи "Цюэцяо" для поддержания связи между аппаратом "Чанъэ-4" и центром управления полетов.

Как ранее сообщали АН, станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Китайский зонд уже прислал первые панорамные снимки поверхности Луны.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7