//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мария Порошина родила пятого ребенка
- Как от "тяжких трудов" отдыхала в новогодние праздники золотая молодежь
- Анита Цой отоспалась на Мальдивах и опубликовала фото в купальнике
- Беременная Виктория Лопырева отдыхает в Майами с известным бизнесменом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Опубликована видеозапись посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
11 января 2019, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Китайское национальное космическое управление обнародовало подробную видеозапись посадки спускаемого модуля "Чанъэ-4" и выгрузки лунохода "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") на обратной стороне Луны.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" состоит из трех этапов: облет спутника, посадка на Луну и возвращение образцов с ее поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно реализованы.
Напомним, в мае 2018 года начался этап запуска аппарата на обратную сторону Луны. Китай запустил спутник связи "Цюэцяо" для поддержания связи между аппаратом "Чанъэ-4" и центром управления полетов.
Как ранее сообщали АН, станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Китайский зонд уже прислал первые панорамные снимки поверхности Луны.
China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7— CGTN (@CGTNOfficial) 11 января 2019 г.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Минфин США: жесткая санкционная политика против РФ будет продолжаться
//В мире
Эксперт оценил последствия возможного введения режима ЧП в США
//Новости МирТесен
//Общество
Детскую жестокость по отношению к животным начнут наказывать
Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что подумывает "сменить профессию"
//Новости партнеров
//В мире
Вещий сон: американец сорвал джекпот, доверившись сновидениям
Как от "тяжких трудов" отдыхала в новогодние праздники золотая молодежь
//В мире
В МИД Беларуси подтвердили стремление Минска улучшить отношения с США
//Общество
Фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве ?
//Армия
//Новости СМИ2
//Политика
//Культура
«Золушка» хореографа Жана Майо превратилась в триллер
Анита Цой отоспалась на Мальдивах и опубликовала фото в купальнике
//Общество
//Политика
Повзрослевшая дочь Кристины Орбакайте научилась модному танцу
//Общество
Производитель рассказал, почему выпустил "девяток" яиц вместо "десятка"
//Общество
//В мире
МИД РФ призывает не спекулировать на теме мирного договора с Токио
//В мире
//В мире
//В мире
Мария Бутина переведена на общий режим содержания в американской тюрьме
Российский и американский космонавты чудом не погибли в октябре 2018 года
//В мире
Кадры атаки дрона ВСУ по окопу ополченцев Донбасса показал киевский волонтер
//В мире