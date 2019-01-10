NASA просит "Роскосмос" разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Американцы настаивают, чтобы мы продолжили полеты "Союза" с американскими астронавтами, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно", - рассказал он.

По словам главы "Роскосмоса", данная просьба с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему. Он также сообщил, что российская госкорпорация в 2019 году примет новую стратегию развития.



