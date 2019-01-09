Ученые выявили причину отсутствия пришельцев на ближайших экзопланетах

Жизнь вряд ли существует на Проксиме Центавра b и других близлежащих планетах у красных карликов. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения, проведенные на космическом телескопе "Hubble" и Очень большом телескопе в Чили, показали, что эти и подобные им планеты практически не содержат воду и органику.

Ученые отмечают, что Земля ранее также являлась сухой и безжизненной планетой, а имеющиеся запасы органики и воды образовались на ней за счет падения комет и астероидов.