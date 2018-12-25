Эксперты предупреждают: пить шампанское с пеплом бумаги опасно

Эксперты проанализировали традицию пить шампанское с пеплом бумаги, на которой написано заветное желание, и сделали неожиданный вывод. По словам специалистов, это может быть опасно для здоровья.

Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов отметил, что употребление шампанского с пеплом может вызвать отравление, передает "Свободная пресса".

Если же человек не может отказаться от этой традиции, то эксперты рекомендуют заменить цветную бумагу на белую. как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, в разноцветных листах могут содержаться вредные примеси.