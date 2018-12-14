Биологи нашли эффективный метод борьбы с рубцами на коже

Ученые Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН создали принципиально новый метод борьбы с рубцами на коже. Экспертам удалось разработать уникальные биоинженерные частицы.

Согласно последней информации, частицы, о которых идет речь, уменьшали продукцию факторов, ответственных за возникновение рубца. Если процесс восстановления слоя главных клеток кожи нарушается, то начинается деление фибробластов, формирующих рубцовую ткань, которой не удается в полной мере выполнять кожные функции.

Помочь избежать некрасивых пятен на коже может разработка особых терапевтических материалов, которые полностью совместимы с человеческим организмом. Биологи изучили две частицы, созданные на базе белка шелка тутового шелкопряда и искусственного аналога белка шелка паутины пауков-кругопрядов под названием спидроин. В ходе опытов выяснилось, что оба материала позволяют быстрее заживлять рану и предотвращать образование рубца, передает издание Frontiers in Immunology.