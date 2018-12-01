Онкологи назвали продукты, которые могут вызвать рак

Ученые проанализировали результаты исследований и выяснили, какие продукты могут вызвать рак. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что от онкологии умирает каждый шестой житель Земли.

Специалисты отметили, что к некоторым продуктам следует относиться с осторожностью. В-первых, не стоит злоупотреблять сахарозаменителями, ароматизаторами и искусственными красителями, которые входят в состав различных продуктов, передает РИА "Новости".

Кроме того, опасность может представлять и обычный сахар, который в некоторых случаях способен ускорить процесс роста злокачественных опухолей. Интересно, однако, что данный продукт может защитить организм от глиомы – вида рака головного или спинного мозга.

Канцерогенной активностью также обладают изделия из переработанного мяса, поскольку в них содержатся консерванты.