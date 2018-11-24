Дмитрий Рогозин проверит, высаживались ли американцы на Луну

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он заявил накануне во время посещения компании "Российские космические системы".

"Мы такую задачу поставили - полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были. Мы - проверим", - поделился с журналистами Дмитрий Рогозин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по созданию транспортной системы, чтобы летать на Луну: "Не просто облететь, а выйти на лунную орбиту, работать на ее поверхности", - отметил он.