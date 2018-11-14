Ученые рассказали о серьезной опасности недосыпания для детей
14 ноября 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Ратгерского университета в США провели ряд исследований и пришли к выводу, что недосыпание может нанести серьезный вред здоровью детей. В эксперименте ученых принимали участие 177 ребят.
Всем добровольцам было от 8 до 17 лет. Врачи тщательно анализировали привычки детей в питании, их уровень физических нагрузок, а также продолжительность сна. Как сообщается на портале MedicalXpress, около 40 процентов испытуемых уделяли сну меньше времени, чем советуют медики.
Оказалось, что недосыпание формирует у детей нездоровые привычки. Многие отказываются от завтраков, злоупотребляют фастфудом и сладостями, а также не едят полезные продукты. Кроме того, у некоторых появляется лишний вес и даже ожирение. Эксперты рекомендуют родителям следить за этой стороной жизни своих сыновей и дочерей, чтобы сохранить их здоровье.
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