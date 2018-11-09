Рождественские мелодии вгоняют людей в стресс, заявили ученые
9 ноября 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Праздничные рождественские мелодии плохо влияют на здоровье. Они вызывают настоящий стресс и заставляют людей тратить больше денег, заявили американские ученые по итогам проведенного исследования.
Любой повторяющийся плейлист может вызвать раздражение у человека. Но именно рождественские мелодии, звучащие везде в преддверии зимних праздников, вызывают более чем у 60% людей нарастающее напряжение, переходящее в сильный стресс, выяснили исследователи Американской психологической ассоциации.
Психологи установили, что под рождественскую музыку люди склонны неосознанно совершать большее количество покупок. И именно мысли о неизбежных материальных тратах вгоняют людей в состояние стресса. Это состояние еще усиливается, если в обстановке, где звучат рождественские мелодии, присутствуют также запахи сосны и корицы, сообщает «Свободная пресса».
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