Рождественские мелодии вгоняют людей в стресс, заявили ученые

Праздничные рождественские мелодии плохо влияют на здоровье. Они вызывают настоящий стресс и заставляют людей тратить больше денег, заявили американские ученые по итогам проведенного исследования.

Любой повторяющийся плейлист может вызвать раздражение у человека. Но именно рождественские мелодии, звучащие везде в преддверии зимних праздников, вызывают более чем у 60% людей нарастающее напряжение, переходящее в сильный стресс, выяснили исследователи Американской психологической ассоциации.

Психологи установили, что под рождественскую музыку люди склонны неосознанно совершать большее количество покупок. И именно мысли о неизбежных материальных тратах вгоняют людей в состояние стресса. Это состояние еще усиливается, если в обстановке, где звучат рождественские мелодии, присутствуют также запахи сосны и корицы, сообщает «Свободная пресса».