Ученые заявили, что употребление молока при простуде может быть опасным

Группа ученых из Великобритании предупредили, что употребление молока во время простуды может быть опасным. Оказалось, что данный напиток способен существенно ухудшить симптомы заболевания.

Специалисты провели опыт с участием 26 мужчин и 82 женщин, которые жаловались на повышенное выделение слизи при простуде. Как отмечается в журнале Laryngoscope, сначала все добровольцы сидели на безмолочной диете. Через шесть дней одна часть пациентов начала ежедневно пить по 350 миллилитров обычного молока, а другая употребляла такое же количество соевого. Сами участники эксперимента не знали, что именно пьют. Все они заполняли анкету, в которой оценивали степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов. Оказалось, что на безмолочной диете данный показатель у всех испытуемых снизился, а при введении в рацион обычного молока повысился до 65.

По мнению ученых, этот факт свидетельствует о том, что данный продукт усугубляет симптомы заболевания.