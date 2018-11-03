Ученый раскрыл, как мы будем жить в условиях глобального потепления

Глобальное потепление принесет жителям России много новых забот, однако смещение границ вечной мерзлоты на север не приведет к катастрофическим последствиям, считает российский ученый. В ООН потребовали принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением

К концу XXI века примерно половина площади вечной мерзлоты оттает. В связи с глобальным потеплением уменьшится площадь арктических льдов. Однако нет причин думать, что в ближайшие сто лет изменения климата станут катастрофичными для человечества, считает заместитель директора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

Тем не менее, глобальное потепление принесет жителям России массу новых забот. Например, в Краснодарском крае станет теплее и суше, это значит, что сельское хозяйство потребует больше воды для полива, чтобы не начать страдать от засухи. В Воронежской области образуется зона благоприятного сельского хозяйства. А вот северные районы страны как были, так и останутся в условиях вечной мерзлоты, рассказал Дроздов.

Больше всего хлопот будет у жителей тех районов, которые окажутся на границе вечной мерзлоты. Им придется реконструировать свои дома с учетом ослабления грунта из-за ее оттаивания. Но эти проблемы являются технически решаемыми, передает мнение ученого РИА Новости.