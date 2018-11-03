Ученые доказали опасность гаджетов для детской психики

Исследование, проведенное американскими учеными, подтвердило наличие прямой зависимости между временем, которое ребенок проводит за различными гаджетами, и развитием у него психических проблем.

Ученые сопоставили данные о наличии проблем в поведении ребенка, его эмоциональном состоянии и психическом развитии с тем временем, которое ребенок проводит перед экранами различных электронных устройств. Интересующая исследователей информация была получена ими в ходе национального опроса родителей, касающегося здоровья детей.

В результате анализа всей информации ученые вынуждены были признать, что даже один час в день, проведенный в обществе гаджетов, приводит к ухудшению психологического состояния ребенка. У детей снижается любознательность, самоконтроль, эмоциональная стабильность, зато повышается отвлекаемость и проблемы в общении со сверстниками.

Кроме того, подтвердилась прямая корреляция между количеством времени у экранов устройств и ухудшением психоэмоционального состояния. Дети, которые проводили в обществе гаджетов семь и более часов в день, гораздо чаще состояли на учете у специалистов и принимали по их назначениям психотропные средства. Для таких детей более характерны депрессии и тревожность, сообщает РИА Новости.