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Назван продукт, позволяющий сжигать калории даже во сне
29 октября 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета штата Флорида провели ряд экспериментов и выяснили, что существует продукт, который помогает сжигать калории во время сна. Это средство можно найти у каждого в холодильнике.
В рамках эксперимента с участием добровольцев в возрасте от 20 лет выяснилось, что употребление небольшой порции творога за 30-60 минут до сна способно оказать положительное влияние на обмен веществ и качество мышц.
Как отмечается в British Journal of Nutrition, этот поразительный эффект обусловлен наличием в продукте казеина, который налаживает подачу в организм нужного количеств аминокислот. Также творог заставляет организм расходовать больше энергии в процессе пищеварения, вследствие чего калории сжигаются даже во сне.
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