Назван продукт, позволяющий сжигать калории даже во сне

Ученые из Университета штата Флорида провели ряд экспериментов и выяснили, что существует продукт, который помогает сжигать калории во время сна. Это средство можно найти у каждого в холодильнике.

В рамках эксперимента с участием добровольцев в возрасте от 20 лет выяснилось, что употребление небольшой порции творога за 30-60 минут до сна способно оказать положительное влияние на обмен веществ и качество мышц.

Как отмечается в British Journal of Nutrition, этот поразительный эффект обусловлен наличием в продукте казеина, который налаживает подачу в организм нужного количеств аминокислот. Также творог заставляет организм расходовать больше энергии в процессе пищеварения, вследствие чего калории сжигаются даже во сне.