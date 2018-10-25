Археологи обнаружили зал торжеств фараона Рамзеса II

Египетские археологи обнаружили в восточном пригороде Каира – эль-Матарии — торжественный зал времени правления одного из самых знаменитых фараонов Древнего Египта Рамзеса Второго.

Зал хорошо сохранился, сообщает Министерство по делам древностей Египта в Facebook. Он использовался самим фараоном и его наследниками для особых церемоний, в том числе и во время коронации фараона Древнего Египта. Также там были найдены каменные таблички с иероглифами, кирпичная стена и глиняные сосуды.

Рамзес II – легендарный человек. Правление фараона длилось более 60 лет. За эти годы он немало сделал для процветания и укрепления могущества египетского государства. Ни один последующий правитель не смог его превзойти.







