Ученые обнаружили связь между ростом и риском развития рака
24 октября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Лондонского королевского общества провели эксперименты и сделали вывод, что рост человека влияет на развитие онкологии. По их словам, особенно внимательными следует быть высоким людям.
Специалисты проанализировали 23 вида рака и заметили, что риск появления 18 из них связан с ростом. Уточняется, что в течение жизни в человеческих клетках возникают мутации, которые в итоге могут приводить к развитию серьезного заболевания. Как отмечает РИА "Новости", у высоких людей клеток существенно больше, чем у низких, вследствие чего злокачественные образования появляются чаще.
Удивительно, но среди женщин каждые десять сантиметров роста увеличивают риск развития онкологии на 12 процентов. У мужчин этот показатель составляет 9 процентов.
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