Электронные СМИ Евразии за сотрудничество

В Москве 22 октября прошла международная конференция «Электронные СМИ Евразийского союза: информационное сотрудничество и перспективы сближения». Участниками конференции стали российские и иностранные журналисты, руководители телерадиокомпаний Евразийского союза, представители посольств, международных и общественных организаций эксперты, представители международных и общественных организаций.

В работе конференции приняли участие и выступили: Светлана Смирнова, Председатель Совета Ассамблеи народов России; Гадильбек Шалахметов, заведующий кафедрой телерадиовещания и по связям с общественностью Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева, Владимир Кузнецов, директор информационного центра ООН в Москве; Рубен Джагинян, председатель Совета Общественной Телерадиокомпании Армении; Шушаник Аревшатян, директор радиостанции «Радио ВАН»; Елена Пахомова, тележурналист, председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте Молдовы; Виктор Кияница, журналист, член Академии журналистики Республики Казахстан, Надежда Лысенко, заместитель директора дирекции информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио и др.

В рамках конференции прошли две пленарных сессии, на которых обсуждались вопросы по направлениям: «Роль электронных СМИ в освещении сотрудничества стран Содружества» и «Ответственность журналистов стран Содружества в освещении межконфессиональных и межэтнических конфликтов».

Участники конференции сошлись во мнении и признали актуальность и важность тем, обсужденных на конференции, полезность обмена опытом между журналистами Евразийского Союза.







Для продолжения и укрепления успешного развития в рамках информационного сотрудничества участниками были предложены идеи по организации и регулярному проведению в странах Евразийского экономического союза семинаров, мастер-классов, мероприятий, таких как Евразийский фестиваль электронных СМИ, проект «Взгляд во стороны», в котором могут принять участие теле и радио журналисты, где им будут предложены интересные темы для создания сюжетов, репортажей и фильмов для своих зрителей.

Участники конференции подчеркнули, что журналисты испытывают постоянную потребность в обмене опытом и сотрудничестве. Трудно переоценить ценность такого творческого взаимодействия, это залог успешного развития электронных средств массовой информации в странах Евразийского экономического союза.

Организатор конференции-Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.