Ученые заявили, что белые медведи на Чукотке потолстели и стали спокойными

Исследователи из России и США, которые изучили внешний вид и поведение белых медведей на Чукотке, заявили, что хищники стали более упитанными и спокойными, а также почти перестали реагировать на людей.

В этом году в рамках экспедиции, которая длилась три недели, ученые оценили состояние 466 белых медведей и заметили, что они в последнее время действительно потолстели и стали вести себя более уравновешенно, передает в понедельник, 22 октября, РИА "Новости".

Специалисты предполагают, что изменение внешнего вида данных животных может говорить о смещении кормовой базы, что позволяет им лучше питаться.