Ученые: риск заболеть раком ниже у членов больших семей

Ученые из Института эволюционной медицины Цюрихского университета и Медицинской школы Аделаиды провели ряд исследований и выяснили, что риск заболеть онкологией ниже у членов больших семей.

Специалисты проанализировали семьи и распространенность различных видов рака в 178 странах мира и пришли к поразительным выводам. Как сообщает портал zdr.ru , чем больше людей было в одной семье (учитывались и дальние родственники), тем реже у них замечали рак мозга, легких, молочных желез, мочевого пузыря, желудка, шейки матки, яичников, а также меланому. Отмечается также, что защитный эффект большой "ячейки общества" чаще распронялся на мужчин, чем на женщин.

Авторы исследования полагают, что этот феномен связан с поддержкй внутри семьи и особой атмосферой, которая положительно влияет на здоровье людей.