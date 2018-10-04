Видео: члены экипажа МКС благополучно вернулись на Землю

Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом совершил посадку в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.

Корабль отстыковался от станции в 10:57 по московскому времени, двигательная установка включилась на торможение в 13:51, оно шло около шести минут. В 14:19 корабль вошел в плотные слои атмосферы. В 14:30 открылся основной парашют. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно.

Космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст ждen прибытия очередной миссии на корабле "Союз МС-10". Оно запланировано на 11 октября.



