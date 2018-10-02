Нобелевская премия присуждена за открытия в области лазерной физики
2 октября 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Нобелевскую премию по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд. Ученых премировали за ряд инновационных достижений в области лазерной физики.
Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции. Лауреаты стали получили известность благодаря созданию оптических пинцетов и изобретению метода генерации ультракоротких оптических импульсов.
Сумма финансового вознаграждения обладателей Нобелевской премии в 2018 году составит примерно один миллион долларов и будет равномерно распределена на всех лауреатов премии по физике.
Ранее АН сообщали,что Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена ученым за открытие новых методов в области терапии онкологических заболеваний.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес