Нобелевская премия присуждена за открытия в области лазерной физики

Нобелевскую премию по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд. Ученых премировали за ряд инновационных достижений в области лазерной физики. Нобелевскую премию по медицине присудили за новые методы терапии рака

Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции. Лауреаты стали получили известность благодаря созданию оптических пинцетов и изобретению метода генерации ультракоротких оптических импульсов.

Сумма финансового вознаграждения обладателей Нобелевской премии в 2018 году составит примерно один миллион долларов и будет равномерно распределена на всех лауреатов премии по физике.

Ранее АН сообщали,что Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена ученым за открытие новых методов в области терапии онкологических заболеваний.