В Красноярском крае археологи нашли стоянку времен каменного века

В Красноярском крае недавно была обнаружена стоянка времен позднего каменного века. Согласно последней информации, данная находка была сделана неподалеку от деревни Сереж Назаровского района.

Заместитель директора Минусинского краеведческого музея Тимофей Ключников отметил, что ученые не знали ранее о существовании данной стоянки, поскольку в этой местности не было полномасштабных раскопок. К настоящему моменту археологи обнаружили скребок, каменные отщепы и прочие заготовки для создания различных орудий труда, передает ТАСС.

Напомним, на территории Красноярского края эпоха верхнего палеолита царила 40-10 тысяч лет назад. Специалисты продолжают изучение стоянки.