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Британский ученый заявил, что решил вторую «задачу тысячелетия»

25 сентября 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Британский ученый заявил, что решил вторую «задачу тысячелетия»
Фото: pixabay.com

Британский математик сэр Майкл Фрэнсис Атья утверждает, что решил вторую из семи «задач тысячелетия». Он представил доказательство гипотезы Римана и рассчитывает на приз в один миллион долларов.

Сэр Майкл Фрэнсис Атья – патриарх британской математики. Он является специалистом по топологии и алгебраической геометрии. Математик удостоен многих наград, в том числе премии Абеля и медали Филдса. Сейчас ученому 89 лет.

На проходящей в эти дни в Германии конференции Гейдельбергских лауреатов он представил свое доказательство знаменитой гипотезы Римана, входящей в число семи «задач тысячелетия». Причем собственно аргументация заняла примерно 15-20 строк.

Немецкий математик Георг Фридрих Бернхард Риман сформулировал свою гипотезу в 1859 году и озадачил коллег на многие десятилетия вперед. Он предположил существование некоей закономерности в распределении простых чисел (тех, которые делятся на единицу и сами на себя).

Теперь британский математик Майкл Фрэнсис Атья утверждает, что нашел эту закономерность. Если британский ученый окажется прав, его ожидает премия в один миллион долларов, учрежденная Математическим институтом имени Лэндона Клэя, сообщает «КП».

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