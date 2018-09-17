Ученые: в Северную Америку проникла опасная бабочка из Сибири

Американские ученые заметили на востоке и западе США колонии опасных российских бабочек. Речь идет о сибирской моли-малютке, которая прибыла в Штаты вместе с ростками дальневосточных карликовых вязов.

Данное насекомое, согласно последним данным, способно привести к массовой гибели американских вязов. Как уточняется в издании ZooKeys, ссылаясь на слова Эрика ван Ниукеркена из Центра природного разнообразия в Лейдене, пока нельзя сказать, что угроза является очень серьезной, однако за распространением моли-малютки необходимо внимательно следить.

Интересно, что данный вид бабочек был открыт всего четыре года назад группой литовских биологов, которые изучали флору и фауну Приморья.