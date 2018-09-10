Источник: Франция давно получила от РФ данные о сближении спутников

Стало известно, что Париж более полугода назад получил объяснения по поводу сближения российского и французского спутников. Об этом сообщает источник в посольстве Российской Федерации в Париже. По его словам, с тех пор дополнительных обращений на этот счёт никаких не поступало.

При этом источник подчеркнул, что каких-либо нарушений норм международного права не было, поэтому вопрос можно считать «исчерпанным».

«Вопрос о том, почему французский министр обороны решила вдруг вернуться к этой истории полгода спустя, да еще в такой странной форме, нужно задавать французской стороне», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Напомним, что ранее министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что примерно год назад Париж засёк российский спутник, который якобы пытался перехватить их данные.