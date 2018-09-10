Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание
10 сентября 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана Елена Жаркова в рамках Восточного экономического форума заявила, что пингвинам Адели в регионе грозит массовое вымирание.
По словам эксперта, в прошлом году из 40-тысячной популяции этого вида пингвинов в Антарктике выжить удалось всего лишь двум птенцам. Жаркова отметила, что это является следствием стремительного потепления, а также ловли криля в регионе. Дело в том, что пингвины и люди вылавливают ракообразных в одном и том же месте, передает РИА "Новости".
Специалисты не исключают, что в течение грядущих десяти лет при сохранении действующих условий популяция пингвинов сократится в два раза.
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