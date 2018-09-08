Ученые: ограничения в питании продлевают жизнь мышей

Американские ученые во главе с Сарой Митчелл решили разобраться, как ограничение в еде влияет на продолжительность жизни мышей. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.

Эксперимент на мышах, осуществленный учеными из Национального института здоровья США, показал, что на продолжительность их жизни огромное влияние оказывает режим питания.

В ходе исследований у мышей, принимающих пищу раз в сутки, наступление возрастных нарушений наступило значительно позже, чем у их сородичей с постоянным доступом к еде.

Кроме того, мыши, питавшиеся не только раз в день, но и потреблявшие за этот прием пищи более низкокалорийный корм, продемонстрировали самую высокую продолжительность жизни.