Ученые научились предсказывать развитие болезни Альцгеймера за десять лет
5 сентября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Датские ученые провели исследование и выяснили, что развитие деменции можно предсказать за десять лет до ее появления. Единственный метод побороть заболевание – это заранее начать профилактику.
Оказалось, что факторами развития деменции являются пол, возраст и различия в гене, который кодирует белок Аполипопротеин E. В научном издании Canadian Medical Association Journal отмечается, что чем старше человек, тем выше вероятность появления у него болезни Альцгеймера. Кроме того, оказалось, что от этого заболевания чаще страдают женщины. Что касается белка, то он существует в нескольких форматах: APOE2, APOE3 и APOE4. При этом с риском возникновения деменции связан лишь последний. Специалисты провели тщательные анализы и установили, что комбинирование возраста, пола и вариации в гене APOE позволяет выявить людей с наиболее высоким риском развития этой болезни.
Оказалось, что для 60-летних женщин и мужчин с генотипом APOE4 вероятность развития деменции составляет семь и шесть процентов соответственно. Для 70-летних — 16 и 12 процентов, а уже к 80 годам— 24 и 19 процентов.
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