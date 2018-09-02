На Дону найдено древнее погребение младенцев

В Ростовской области сотрудники археологической экспедиции, которые занимаются раскопками в античном городе Танаис, обнаружили древнее погребение младенцев в амфорах. Под погребениями проходила еще более древняя дорога.

Сейчас специалисты продолжают исследовать городской некрополь.

Для людей, которые проживали в I-III веках нашей эры, использование амфор в качестве гроба для малышей было довольно обычным делом.

В центре городища ученые ведут раскопки и городского источника. Его глубина достигает 7 метров, это большой свод, вырубленный в скале. Выдвигаются различные версии гибели источника: возможно, вода ушла сама по себе, либо источник был засыпан, передает ТАСС.

Танаис — античный город в устье реки Дон. В первые века нашей эры входил в Боспорское царство, его населяли греки, древние сарматы, меоты. Он располагается примерно в 30 км к западу от Ростова-на-Дону, на окраине хутора Недвиговка.