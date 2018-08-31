Озвучена основная версия появления микротрещины на корабле «Союз»

Специальная комиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09" рассматривает разные версии ее возникновения, однако одна из них - в приоритете.

Представители спецкомиссии, которые занимаются выяснением обстоятельств космического инцидента, изучают сделанные экипажем на борту станции фото и видеоматериалы.

Внешнее воздействие рассматривается как наиболее вероятная версия появления трещины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Вывод основан на том, что во время предварительных испытаний и первых двух месяцев пребывания корабля на околоземной орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

Напомним, на российском корабле "Союз МС-09", пристыкованном к Международной космической станции, в ночь на 30 августа была обнаружена микротрещина. Пробоину устранили при помощи герметика.