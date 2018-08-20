Ученые выявили суточную норму углеводов, способствующую долголетию

Специалисты из Женской больницы Бригхэма в США недавно провели исследование и выявили оптимальную суточную дозу углеводов в рационе, которая позволяет увеличить продолжительность жизни человека.

В своей работе эксперты учитывали данные экспериментов, в которых принимали участие 432 179 человек. Как сообщается в издании The Lancet, люди, дневной рацион которых на 50 процентов состоял из углеводов, чаще жили довольно долго. А вот у тех испытуемых, которые потребляли более 70 процентов углеводов или менее 40, продолжительность жизни существенно сокращалась.

Интересно, что наивысший риск смерти был среди тех людей, которые в принципе отказались от углеводов. Таким образом, ученые лишний раз убедились, что все является полезным, если употребляется в разумных количествах.