Маск собрал лучших ученых планеты для обсуждения колонизации Марса
8 августа 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Известный американский предприниматель Илон Маск провел тайную встречу с ведущими специалистами мира в сфере планетологии. В рамках беседы бизнесмен обсудил с учеными планы по колонизации Марса.
Всех участников мероприятия попросили не разглашать подробности дискуссии, однако в СМИ все же просочилась некоторая информация. Как сообщает портал Space.com, целью Маска является создание автономного от Земли города-миллионника на территории Марса.
Предполагается, что жители данного населенного пункта смогут полностью обеспечивать себя всеми необходимыми товарами и благами, однако пока не уточняется, каким образом это станет возможным.
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