Маск собрал лучших ученых планеты для обсуждения колонизации Марса

Известный американский предприниматель Илон Маск провел тайную встречу с ведущими специалистами мира в сфере планетологии. В рамках беседы бизнесмен обсудил с учеными планы по колонизации Марса.

Всех участников мероприятия попросили не разглашать подробности дискуссии, однако в СМИ все же просочилась некоторая информация. Как сообщает портал Space.com, целью Маска является создание автономного от Земли города-миллионника на территории Марса.

Предполагается, что жители данного населенного пункта смогут полностью обеспечивать себя всеми необходимыми товарами и благами, однако пока не уточняется, каким образом это станет возможным.