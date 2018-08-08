Ученые выяснили, что у стресса есть положительное свойство

Ученые из Лондонского университетского колледжа провели ряд исследований и выяснили, что у стресса есть положительные моменты. В эксперименте, проведенном экспертами, принимали участие 35 добровольцев.

Участников исследования поделили на две группы, первой из которых дали решить за полминуты шесть математических задач. Сразу после этого их попросили выступить с докладом на неизвестную ранее тему. В это время испытуемые из второй группы делали несложные письменные задания.

Как уточняет Journal of Neuroscience, впоследствии всех добровольцев попросили вспомнить трудные моменты своей жизни и оценить их. Оказалось, что люди из первой группы, испытавшие стресс, смогли более эффективно применить критическое мышление, которым они в обычной жизни пренебрегают.