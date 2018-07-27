Ученые: предпринимательские способности связаны с заражением токсоплазмозом

Ученые в рамках своего эксперимента взяли анализы у 1 459 студентов высших учебных заведений. Те добровольцы, в крови которых была выявлена бактерия, в 1,4 раза чаще становились предпринимателями или выбирали другую работу, связанную с экономикой. Позже исследователи проанализировали данные 195 участников бизнес-семинаров и выяснили, что больные токсоплазмозом в 1,8 раз чаще открывают собственный бизнес.

Как сообщается в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, в России от токсоплазмоза страдают не менее 20 процентов граждан.