В Китае обнаружены более ста гробниц, которым порядка 2,5 тысяч лет
25 июля 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи в провинции Шаньдун на востоке Китая изучают 136 захоронений на древнем кладбище в деревне Дахан. Гробницы относятся ко времени династии Восточного Чжоу, это VIII-III века до нашей эры.
Раскопки начались осенью 2017 года. Специалистами найдены артефакты, среди них изделия из бронзы, нефрита и керамики, сообщает RT. Некоторые гробницы могут принадлежать лицам высшего сословия, их национальности предстоит определить ученым.
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