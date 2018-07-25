В Китае обнаружены более ста гробниц, которым порядка 2,5 тысяч лет

Археологи в провинции Шаньдун на востоке Китая изучают 136 захоронений на древнем кладбище в деревне Дахан. Гробницы относятся ко времени династии Восточного Чжоу, это VIII-III века до нашей эры.

Раскопки начались осенью 2017 года. Специалистами найдены артефакты, среди них изделия из бронзы, нефрита и керамики, сообщает RT. Некоторые гробницы могут принадлежать лицам высшего сословия, их национальности предстоит определить ученым.