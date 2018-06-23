Ученые заявили, что сильный стресс способен существенно ухудшить зрение

Исследователи из Магдебургского университета в Германии тщательно изучили данные множества клинических отчетов и установили прямую связь сильного стресса и различных офтальмологических заболеваний.

Оказалось, что постоянный стресс крайне негативно влияет на зрение в связи с тем, что вегетативная нервная система находится в состоянии дисбаланса, передает издание "Здоровье".

Врачи утверждают, что психологические сложности могут вызвать глаукому, диабетическую ретинопатию, зрительную невропатию, а также дегенерацию желтого пятна. Специалисты советуют в качестве первого шага лечения стабилизировать эмоциональное состояние пациентов и предоставлять им психологическую поддержку.