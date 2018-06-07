Эксперт назвал цель испытаний российской сверхтяжёлой ракеты

Президент Владимир Путин заявил сегодня в ходе прямой линии, что к 2022 году Россия должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме. Слова президента прокомментировал эксперт.

«Такие планы были уже давно. Частично и поэтапно они реализуются. Названные президентом сроки выглядят мобилизующими, но реалистичными. Ракеты, способные доставить человека на поверхность Луны и вернуть обратно – это примерно 120-130 тонн. Однако с ростом размеров ракеты возрастает определенный уровень рисков», - пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт также отметил, что экспедиция на Луну – это промежуточная цель проводимых исследований, а конечной целью является полет на Марс. Что касается полета к Красной планете, то будущая экспедиция может не обойтись одной ракетой, понадобятся две или три. В случае, если специалистам удастся воплотить идею сборки на орбите, то ракета может быть меньше, передает RT.