Эксперт назвал цель испытаний российской сверхтяжёлой ракеты
7 июня 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Владимир Путин заявил сегодня в ходе прямой линии, что к 2022 году Россия должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме. Слова президента прокомментировал эксперт.
«Такие планы были уже давно. Частично и поэтапно они реализуются. Названные президентом сроки выглядят мобилизующими, но реалистичными. Ракеты, способные доставить человека на поверхность Луны и вернуть обратно – это примерно 120-130 тонн. Однако с ростом размеров ракеты возрастает определенный уровень рисков», - пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Эксперт также отметил, что экспедиция на Луну – это промежуточная цель проводимых исследований, а конечной целью является полет на Марс. Что касается полета к Красной планете, то будущая экспедиция может не обойтись одной ракетой, понадобятся две или три. В случае, если специалистам удастся воплотить идею сборки на орбите, то ракета может быть меньше, передает RT.
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