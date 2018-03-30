Палеонтологи обнаружили в США останки новорожденного тираннозавра
30 марта 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Палеонтологам впервые в истории удалось обнаружить останки почти новорожденного тираннозавра. Согласно последней информации, находка была сделана в северной части Соединенных Штатов Америки.
В университете Канзаса отмечают, что данная находка впоследствии даст возможность ответить на ряд вопросов о происхождении данного типа динозавров, а также об их облике и питании.
Как сообщают в пресс-службе учебного заведения, ссылаясь на ученого Дэвида Бернхэма, останки очень молодых особей встречаются очень редко, поэтому эксперты пока не могут точно определить возраст и происхождение детенышей – им почти не с чем сравнивать.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: