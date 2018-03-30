Палеонтологи обнаружили в США останки новорожденного тираннозавра

Палеонтологам впервые в истории удалось обнаружить останки почти новорожденного тираннозавра. Согласно последней информации, находка была сделана в северной части Соединенных Штатов Америки.

В университете Канзаса отмечают, что данная находка впоследствии даст возможность ответить на ряд вопросов о происхождении данного типа динозавров, а также об их облике и питании.

Как сообщают в пресс-службе учебного заведения, ссылаясь на ученого Дэвида Бернхэма, останки очень молодых особей встречаются очень редко, поэтому эксперты пока не могут точно определить возраст и происхождение детенышей – им почти не с чем сравнивать.