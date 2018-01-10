В Сибири найден новый вид динозавров

Исследователи Томского государственного университета (ТГУ) опубликовали научную статью с описанием нового рода и вида динозавра, найденного в Кемеровской области, который получил название Сибиротитан (Sibirotitan). Ученые выяснили, что в действительности могло убить динозавров

Останки сибирского динозавра были впервые найдены учеными в разрезе Шестаковский Яр в Кемеровской области в ходе экспедиций 1994-1995 годов. Позже находки дополнялись новыми, вплоть до 2011 года. Данные находки позволяют предположить, что, возможно, титанозавры, семейство крупнейших живых существ, когда-либо обитавших на Земле, впервые появились в Азии. Длина их могла достигать 20 м, а вес 50 т.

"Мы провели сравнительный анализ остатков с зауроподами, найденными в других странах. Оказалось, что у нашего ящера есть анатомические особенности, отличающие его от всех известных собратьев", - цитирует пресс-служба слова сотрудника лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Степана Иванцова.

Ученые отмечают, что сибиротитан, чей возраст составляет около 100 миллионов лет, является вторым описанным в России и старейшим представителем титанозавриформ в Азии.