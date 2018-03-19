Ученые создали мужские гормональные контрацептивы
19 марта 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые сообщили, что им удалось создать мужские противозачаточные таблетки. Авторы называют свое изобретение «невероятным прорывом в этой области».
Исследовательские работы по созданию средств мужской контрацепции ведутся в мире уже давно. В последнее время ученые исследовали гормоны тестостерон и прогестерон для создания эффективного мужского противозачаточного препарата. Действующее вещество, полученное в ходе экспериментов, препятствует созреванию сперматозоидов. «Невероятный прорыв» заключается в том, что новое средство контрацепции не вызывает проблем с эрекцией.
Ранее создававшиеся средства мужской контрацепции вызывали серьезные побочные эффекты, в числе которых эректильная дисфункция и нарушения психики. Однако, специалисты, признали, что и у нового препарата имеется нежелательный эффект – увеличение массы тела, передает НСН.
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