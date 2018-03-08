Ученые NASA объяснили возникновение странных симметричных гор на Марсе

Фотографии, присланные зондом MRO с орбиты Красной планеты, озадачили сотрудников Космического агентства Соединенных Штатов. На них изображены скалы Марса, которые выглядят совсем нетипично для этого небесного тела.related_articles]

Загадочные снимки были сделаны еще в январе текущего года. Их особенностью являются изображенные валуны, которые располагаются с определенным интервалом в полосах света. Ученые высказали предположение, что неоднократное замораживание и оттаивание грунта в конечном итоге может привести к выведению камней на поверхность и возникновению груд, полос или кругов, передает "Актуальные новости". Специалисты из NASA отметили, что на Земле один из вышеназванных циклов занимает около года, но на Марсе на это уходит гораздо больше времени.

Ученые не спешат подтверждать теорию «внеземной жизни» на Красной планете, однако они отметили, что это одно из самых странных событий, замеченных на Марсе.

Пользователи сети пришли в восторг, увидев панорамную съемку Красной планеты, которая была сделана при помощи марсохода Curiosity. Уникальную видеозапись в интернете опубликовало ранее NASA.