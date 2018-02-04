Пользователей сети очаровала панорамная съемка Марса, опубликованная NASA

Пользователи сети пришли в восторг, увидев панорамную съемку Красной планеты, которая была сделана при помощи марсохода Curiosity. Уникальную видеозапись в интернете опубликовало ранее NASA.

Уточняется, что панораму удалось создать благодаря множеству снимков, которые марсоход сделал с горного хребта Веры Рубин. Как отмечает РИА "Новости", аппарат смог запечатлеть огромное количество деталей, поскольку марсианское небо было невероятно ясным.

Напомним, высадка ровера Curiosity на Марс была успешно произведена 6 августа 2012 года. С тех пор марсоход постоянно направляет землянам новые снимки.



