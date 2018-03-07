Людей, замороженных в жидком азоте, смогут оживить уже через полвека
7 марта 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Первый человек, замороженный при помощи жидкого азота, может быть оживлен уже через полвека. Об этом на днях сообщил президент Института крионики в американском штате Мичиган Дэннис Ковальски.
Эксперт утверждает, что люди, которые были заморожены максимум через полчаса после остановки сердца будут возвращаться к жизни. Причем, как сообщает издание Daily Mail, они будут выглядеть даже моложе, чем в день смерти. Предполагается, что ученые для достижения данного результата будут использовать стволовые клетки.
Не исключено, что через некоторое время наука придет к тому, что оживлять получится даже очень пожилых людей. Более того, они смогут продолжать свой жизненный путь в юных новых телах.
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