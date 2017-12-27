Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

Президент Института крионики, житель американского штата Висконсин Деннис Ковальски записался на криогенную заморозку еще 20 лет назад, а теперь он решил заморозить в жидком азоте и всю свою семью – жену и троих сыновей.

В общей сложности он заплатил 140 тысяч долларов за то, чтобы после смерти его семью заморозили в криогенной камере. По словам парамедика, это даст им "шанс на обновленную жизнь в будущем".

Всего в Институте крионики, которым руководит Ковальски, в настоящее время хранится около 160 замороженных тел сторонников данной терии.