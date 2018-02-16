Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами не меньше, чем, например, дым сигарет и машин. К таким выводам пришли ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США.

Летучие вещества, которые являются ядовитыми и канцерогенными, используются в косметической промышленности просто потому, что оно хорошо испаряются.

Помимо того, что эти вещества негативно влияют на экологию окружающей среды, они еще могут повышать вероятность развития рака и прочих болезней, пишет Science.

Проанализировав статистику и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи обнаружили, что его главным источником являются косметические и бытовые товары.

Ученые убеждены, что законодательство большего количества стран не учитывает того, что косметическая продукция в своем составе имеет летучие углеводороды. Это нужно исправить в ближайшее время, чтобы улучшить ситуацию.