"Космическую подлодку" для изучения спутника Сатурна создадут в NASA

Сотрудники NASA совместно с учеными из университета Washington State University создадут "космическую подводную лодку" для изучения углеводородных водоемов спутника Сатурна Титана, пишет портал "Москва 24".



На Титане есть реки, озера и океаны, там также идут углеводородные "дожди". Температура некоторых водных объектов опускается до минус 180 градусов по Цельсию. Спутник интересен исследователям из-за способности удерживать жидкость на поверхности.



Как сообщается на сайте университета, субмарину планируют отправить на Титан в течение 20 лет.



Исследователи создали в лаборатории условия, похожие на реальные. Они сконструировали резервуар для хранения при низкой температуре жидкости из метана, этана и других углеводородов.



Отмечается, что при погружении аппарата в резервуар выделяется слишком много пузырьков азота. Они затрудняют возможность маневрировать и собирать данные. Эту трудность еще предстоит преодолеть.



Для съемки при очень холодной температуре используется бороскоп и специальная видеокамера. Как поясняют специалисты, подлодка вряд ли столкнется с айсбергом, так как жидкость в водоемах Титана замерзает при еще более низких температурах – примерно минус 197 градусов.



Ранее американским физикам удалось получить новую форму вещества, которое может существовать только в недрах ледяных планет, например, на Уране или Нептуне. Вещество назвали суперионным льдом.