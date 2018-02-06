Ученые знают, в какой стране скоро появятся опаснейшие супербактерии

Ученые из университета Королевы Марии в Лондоне провели ряд исследований и сделали неожиданное заявление. Оказалось, что исследователи вычислили страну, где скоро могут появиться опаснейшие бактерии.

Согласно последним данным, микроорганизмы, представляющие угрозу для человечества, первыми возникнут на территории Индии. Как уточняет портал "Свободная пресса", эксперт Патрисия Макгеттигэн призвала индийские власти перестать продавать непроверенные и неизученные типы антибиотиков, поскольку именно это может в ближайшем будущем привести к распространению супербактерий.

Подчеркивается, что речь идет об особых микробах, которые являются возбудителями целого ряда страшных инфекций и патогенов.